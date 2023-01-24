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10:36 (мск), источник: ТАСС

Сербия обнаружила одно из ста крупнейших месторождений золота в мире

На месторождении проводятся дополнительные проверки, отметил президент страны Александар Вучич.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Месторождение золота, которое по своим запасам может войти в сотню крупнейших в мире, обнаружено в Сербии. Об этом заявил в понедельник президент страны Александар Вучич в обращении к нации.

«Мы нашли еще одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице, — заявил сербский лидер. — Сейчас проводятся дополнительные проверки, но, согласно предварительным данным, речь идет об одном из ста [богатейших], а может и еще более крупном месторождении золота во всем мире».

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре заявила, что в сербском муниципалитете Жагубица обнаружено крупное месторождение золота. Она подчеркнула, что это «может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для Восточной Сербии».

Вучич заявлял ранее, что Сербия за последние два года значительно увеличила свои золотовалютные резервы. Он отмечал, что страна располагает запасами золота, превышающими показатели 2020 года почти в три раза.

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