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11:05 (мск), источник: Коммерсантъ

M&M's откажется от говорящих конфет в рекламе на неопределенное время

Бренд конфет M&M's (принадлежит Mars) перестанет использовать в рекламе персонажей spokescandies (говорящие конфеты). Об этом сообщила пресс-служба M&M's.

Источник: M&M'S/MARS INCORPORATED

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые spokescandies. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — сказано в заявлении M&M's, опубликованном в Twitter.

Источник: AP 2022

Представителем бренда станет американская актриса и комик Майя Рудольф. Как пишет The Wall Street Journal, госпожа Рудольф также исполнит главную роль в рекламе M&M's, которая должна выйти в феврале к «Супербоулу».

В прошлом году M&M's провела редизайн персонажей. В том числе компания заменила туфли Зеленой на кроссовки, чтобы избежать ее излишней сексуализации, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Петиция за возвращение персонажу туфель с названием «Оставьте Зеленую сексуальной» на портале Change.org набрала около 20 тыс. подписей.

Олеся Павленко

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