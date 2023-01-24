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16:15 (мск), источник: ТАСС

Медведев призвал сохранить набранные с начала года темпы поставок вооружений и техники

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тысячи единиц наиболее востребованных вооружений и техники поставляются в войска с начала года, такой темп необходимо сохранить, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы при Военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов оружия и военной техники.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — подчеркнул Медведев.

Заседание рабочей группы состоялось в ходе посещения завода концерна «Калашников» в Ижевске. «Посмотрели сейчас технику, поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе СВО. Естественно, обсудим целый ряд других контрольных вопросов, тем более что всегда есть необходимость к ним возвращаться, смотреть за тем, что и как производится», — отметил замглавы Совбеза.

Позднее он написал в своем телеграм-канале, что «предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО».

Отдельно на заседании Медведев подчеркнул, что сейчас «все наблюдают» за тем, как производятся вооружения.

И наши противники наблюдают, периодически делая заявления о том, что у нас то одного, то другого [не хватает], то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Вот, хочу их разочаровать — у нас вполне достаточно всего.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин учредил должность своего первого заместителя в возглавляемой им Военно-промышленной комиссии в декабре. Должность занял Медведев. 10 января он сообщил о создании рабочей группы при ВПК по контролю за производством востребованных вооружений.

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