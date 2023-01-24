Газпромбанк вынужденно прекратит трансграничные переводы в долларах

«Это никак не повлияет на работу Газпромбанка, обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объеме. Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах по прежнему, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам», — подчеркнула пресс-служба.
Решение американских банков прекратить обслуживание счетов российской кредитной организации не связано с новыми санкциями, отключением от SWIFT, долларовой системы или заморозкой счетов, сообщил изданию Frank Media источник в Газпромбанке. «Произошло только то, что два американских банка по своей инициативе с 27 января закрывают наши корреспондентские счета и все», — подчеркнул собеседник издания.
В июле Frank Media со ссылкой на трех топ-менеджеров российских банков сообщало, что банки Citi и JPMorgan с конца месяца начали закрывать корреспондентские счета российских кредитных организаций. После начала военной спецоперации на Украине США ввели санкции против ряда российских банков. Среди них — ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, «Новиком», «Совком» и МКБ.