Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

«В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году», — сообщили в ведомстве.
Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом — до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%.
Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.