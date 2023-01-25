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04:51 (мск), источник: © РИА Новости

Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских «легковушек» за год вырос на 40% и превысил 117 тысяч единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе.

Источник: AFP 2022

«В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году», — сообщили в ведомстве.

Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом — до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%.

Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.

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