Авиаперелеты подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами

По данным Росстата, средняя стоимость полета в экономклассе на 1 тыс. км пути повысилась за год на 11%: в декабре 2021-го перелет обходился в 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — в 6096,9.
Рост на 11% — это максимальные за последние 14 лет темпы роста средних цен в течение одного года, подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной статистической службы.
В 2008-м перелеты в экономе за год подорожали на 34%.
При этом в августе 2022-го цены почти достигли абсолютного максимума: поднялись до 6621 рубля при максимуме в 6892,51 (был зафиксирован в августе 2010 года).
Глава Минтранса Виталий Савельев в конце ноября со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявлял, что цены на авиабилеты в РФ в прошлом году сохранились на уровне 2020−2021-х и снизились на 6,5% относительно уровня 2019 года.
В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. В Росстате подтвердили корректность подсчетов «Известий». Там также уточнили, что, согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), авиаперелеты в 2022 году подорожали на 19,2%, и это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008-го.