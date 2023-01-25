VK ко Дню студента открыла набор на оплачиваемую стажировку

«В День студента VK открывает набор студентов на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям — от разработки и дизайна до информационной безопасности. Компания также проведет тематические развлекательные инициативы для студентов по всей стране», — сообщили в пресс-службе.
Стажировка для студентов пройдет в две волны — весной и летом. Студенты смогут пройти стажировку в командах социальной сети «ВКонтакте», голосового помощника «Маруси», «Почты Mail.ru», сервисов «VK Видео», «VK Play» и других проектов, отметили в пресс-службе.
В рамках стажировки студенты будут тестировать B2C-сервисы, разрабатывать модели компьютерного зрения и навыки для голосового помощника, придумывать креативные концепции и выполнять другие задачи, отметили в пресс-службе. Лучшие стажеры смогут присоединиться к команде VK.
Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Продолжительность программы составляет пять месяцев — с начала апреля по конец августа. Она будет занимать от 20 часов в неделю в учебное время и около 40 часов в неделю в летние месяцы, добавили в пресс-службе. Формат и график стажировки зависят от проекта.
Чтобы попасть на стажировку, нужно до 26 февраля подать заявку и пройти отбор. «Этапы отбора зависят от направления: в большинстве случаев кандидатам необходимо пройти онлайн-тестирование и видеоинтервью, а также выполнить профильные тестовые задания. Финальным отборочным этапом станут собеседования с будущим наставником и экспертами команды, в которой предстоит работать», — пояснили в компании.
Активности ко Дню студента
В рамках Дня студента в сервисе вертикальных видео «VK Клипы» покажут, какими приметами пользуются студенты, чтобы сдать экзамены и зачеты. Также сервис «VK Образование» проведет конкурс в «VK Клипах», в котором участникам будет предложено снять клипы про их реакцию на первую зарплату и выложить с хэштегом #VKДеньстудента. Авторы лучших клипов получат призы, среди которых умная колонка «VK Капсула Нео» и мерч от «VK Образования», добавили в пресс-службе.
Помимо этого, пользователи соцсети «ВКонтакте» в День студента смогут примерить специальную тематическую маску. Студенты и все желающие также смогут в сервисе «Другое Дело» пройти профориентационный тест, узнать, какое IТ-направление им ближе, и примерить на себя некоторые профессии.
Также в мини-приложении студентам предложат пройти квест «СтудЗаряд» с заданиями на логику, внимательность и креатив, добавили в пресс-службе. За каждое задание участники получают баллы, которые можно обменять на мерч, экскурсии и путешествия, стажировки, обучение у специалистов и другие призы.
Посетители катка на ВДНХ могут принять участие в конкурсе «Лови момент» от VK и проектного офиса «Молодежь Москвы», отметили в компании. Он пройдет 25 января с 17:00 до 21:00 по московскому времени. Для участия нужно зайти в мини-приложение «Каток ВДНХ» в социальной сети «ВКонтакте», подключиться с его помощью к чату в «VK Мессенджере» и выложить туда яркие фото с катка. Пятеро победителей, определенных случайным образом, получат брендированные призы.