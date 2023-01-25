В Wintershall Dea сообщили о снятии «Газпромом» 2 млрд евро со счетов их СП

На прошлой неделе Wintershall Dea объявил о намерении покинуть Россию. Мерен заявил, что в последние месяцы ограничения, введенные российским правительством на деятельность западных компаний в стране, сделали невозможным для Wintershall Dea продолжать деятельность в России и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране.
Еще в июле прошлого года глава Wintershall Dea говорил, что компания продолжит участвовать в действующих СП с «Газпромом» в России. Тогда он отмечал, что немецкая нефтегазовая компания продолжит управлять своими активами в России, поскольку это вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.
Вместе с «Газпромом» Wintershall Dea разрабатывала Южно-Русское нефтегазовое месторождение через два СП — «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ трейдинг», а также ряд участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения через СП «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент».
Доля Wintershall Dea в «Севернефтегазпроме» составляла 34,9%, «Ачимгазе» — 50%, «Ачим девелопменте» — 25,01%. Кроме этого немецкая компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток- 2» наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд). Wintershall Dea вложила 730 млн евро.