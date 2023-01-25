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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Компания ЛУКОЙЛ отрицает информацию о поставках топлива на Украину

ЛУКОЙЛ считает публикации о поставках им топлива на Украину с болгарского НПЗ «заведомо ложными и бездоказательными» и называет их частью европейских внутриполитических споров. Компания предупредила, что готова защищать деловую репутацию в суде.

Источник: AP 2022

ЛУКОЙЛ отрицает очередную информацию о поставках компанией нефтепродуктов с ее нефтеперерабатывающего завода в Болгарии на Украину и считает подобные публикации попыткой решения европейских внутриполитических споров.

Там указывают, что ЛУКОЙЛ не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию на Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы.

В компании заявили, что «заведомо ложная, бездоказательная и провокационная информация вброшена оппонентами нашей страны в европейских государствах для решения своих сугубо внутриполитических споров». В ЛУКОЙЛе полагают, что это может быть связано с тем, что в ряде стран ожидаются выборы.

«Появление информации о подобных поставках топлива на Украину и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке. Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании ЛУКОЙЛ в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций», — заявили в компании.

Там сообщили, что она оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин после публикации на эту тему в «Московском комсомольце» поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ ЛУКОЙЛ в Болгарии.

Ранее болгарские власти заявляли, что никогда не обращались к руководству предприятий ЛУКОЙЛа с просьбой о поставках топлива на Украину. По их словам, продукция НПЗ в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке исключительно болгарским покупателям.

Ольга Мордюшенко

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