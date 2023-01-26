Стало известно, вымрет ли рыжий ген к 2100 году Как выяснилось, существует несколько его вариаций
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Главное
Спецоперация на Украине
14:19 (мск), источник: © РИА Новости

В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала «Национальная оборона», посвященной 70-летию генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.

Источник: © РИА Новости

«В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей», — указано в публикации.

Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.

Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах.

«Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса, вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки», — приводятся слова гендиректора КТРВ.

На форуме «Армия-2020» российская компания «Кронштадт» впервые показала макет тяжелого БПЛА «Гром». Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением «Изделие 85», прототипа Х-МД-Э — «межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности».

По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.

КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Их оборона затрещала'. Десятки тысяч солдат могут попасть в котел
В США высмеяли 'ответный удар' Шольца
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта