В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей

«В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей», — указано в публикации.
Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.
Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах.
«Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса, вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки», — приводятся слова гендиректора КТРВ.
На форуме «Армия-2020» российская компания «Кронштадт» впервые показала макет тяжелого БПЛА «Гром». Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением «Изделие 85», прототипа Х-МД-Э — «межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности».
По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.
КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.