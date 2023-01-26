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21:56 (мск), источник: Коммерсантъ

IKEA заменила российскую древесину европейской

Шведская компания IKEA, вынужденная отказаться от российской древесины из-за санкций, нашла замену в Швеции, Германии, Польше и странах Балтии. Об этом Reuters сообщил Ульф Йоханссон, менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству холдинга Inter IKEA.

Источник: РИА "Новости"

До начала военного конфликта на Украине Россия и Белоруссия занимали соответственно пятое и шестое места по объемам поставок для IKEA (6% и 5% от общего числа закупок). Йоханссон заявил, что сейчас IKEA пересматривает долгосрочную стратегию закупок древесины с акцентом на альтернативы российским поставщикам.

«Сейчас также похоже, что рынок сырья немного снижается, так что, возможно, сейчас ситуация немного проще», — сказал представитель компании. Как сообщает Reuters, переориентации IKEA на сырье из других стран способствует снижение цен на древесину после резкого роста в последние несколько лет из-за выросшего спроса во время пандемии COVID-19.

IKEA объявила об уходе из России и Белоруссии после начала военных действий на Украине. В середине августа 2022 года IKEA сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интерес к активам IKEA проявляли АФК «Система», Kronospan, сеть Hoff и группа ПИК.

Анастасия Ларина

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