IKEA заменила российскую древесину европейской

До начала военного конфликта на Украине Россия и Белоруссия занимали соответственно пятое и шестое места по объемам поставок для IKEA (6% и 5% от общего числа закупок). Йоханссон заявил, что сейчас IKEA пересматривает долгосрочную стратегию закупок древесины с акцентом на альтернативы российским поставщикам.
«Сейчас также похоже, что рынок сырья немного снижается, так что, возможно, сейчас ситуация немного проще», — сказал представитель компании. Как сообщает Reuters, переориентации IKEA на сырье из других стран способствует снижение цен на древесину после резкого роста в последние несколько лет из-за выросшего спроса во время пандемии COVID-19.
IKEA объявила об уходе из России и Белоруссии после начала военных действий на Украине. В середине августа 2022 года IKEA сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интерес к активам IKEA проявляли АФК «Система», Kronospan, сеть Hoff и группа ПИК.