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15:16 (мск), источник: Газета.Ру

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал доллар по 72 рубля и евро по 76 рублей в феврале

Инвестиционный стратег финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что в начале февраля возможно небольшое ослабление курса рубля. По его прогнозу, доллар может достичь отметки в 69−72 рубля, евро — 73−76 рублей, а юань — 10 рублей. Бахтин уточнил, что курс рубля будет ослабляться на фоне геополитической ситуации в мире и окончания в России налогового периода.

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Источник: Reuters

«С первых чисел февраля мы ожидаем небольшого ослабления курса рубля. Мы не исключаем доллар в диапазоне 69−72 рубля, евро — 73−76 рублей, а юаня — 10 рублей», — рассказал Бахтин.

По его словам, исторически период с февраля по апрель — наиболее благоприятный для рубля. Во многом это связано с сильными показателями счета текущих операций в эти месяцы, объяснил стратег.

«Но в этом году геополитический фактор ухудшает привычные для российской валюты условия. Дисконт нефти Urals к Brent сохраняется на уровне 30−40%. При этом давление на сырьевой экспорт в ближайшей перспективе еще усилится. Импорт же в Россию, напротив, сохраняет потенциал для восстановления», — отметил Бахтин.

Кроме того, после 30 января заканчивается налоговый период, последние платежи будут направлены в бюджет, и этот фактор перестанет оказывать поддержку курсу рубля, обратил внимание стратег.

По его мнению, частично курс рубля может поддержать возобновление Центробанком валютных операций в рамках бюджетного правила. Регулятор с 13 января начал закупки и продажи юаней на Мосбирже расчетами «на завтра». А решение по итогам первого в этом году заседания ЦБ по ключевой ставке —10 февраля, вероятнее всего, будет иметь нейтральный эффект для курса рубля, добавил Бахтин.

По данным Мосбиржи на 10:48 мск пятницы, доллар торговался по 69,3050 рублей, евро — 75,3600 рублей, юань — 10,245 рублей. С начала торгов курс доллара вырос на 0,02%, евро — снизился на 0,0875%, юаня — уменьшился на 0,036%.

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