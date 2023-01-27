Инвестстратег Бахтин спрогнозировал доллар по 72 рубля и евро по 76 рублей в феврале

«С первых чисел февраля мы ожидаем небольшого ослабления курса рубля. Мы не исключаем доллар в диапазоне 69−72 рубля, евро — 73−76 рублей, а юаня — 10 рублей», — рассказал Бахтин.
По его словам, исторически период с февраля по апрель — наиболее благоприятный для рубля. Во многом это связано с сильными показателями счета текущих операций в эти месяцы, объяснил стратег.
«Но в этом году геополитический фактор ухудшает привычные для российской валюты условия. Дисконт нефти Urals к Brent сохраняется на уровне 30−40%. При этом давление на сырьевой экспорт в ближайшей перспективе еще усилится. Импорт же в Россию, напротив, сохраняет потенциал для восстановления», — отметил Бахтин.
По его мнению, частично курс рубля может поддержать возобновление Центробанком валютных операций в рамках бюджетного правила. Регулятор с 13 января начал закупки и продажи юаней на Мосбирже расчетами «на завтра». А решение по итогам первого в этом году заседания ЦБ по ключевой ставке —10 февраля, вероятнее всего, будет иметь нейтральный эффект для курса рубля, добавил Бахтин.
По данным Мосбиржи на 10:48 мск пятницы, доллар торговался по 69,3050 рублей, евро — 75,3600 рублей, юань — 10,245 рублей. С начала торгов курс доллара вырос на 0,02%, евро — снизился на 0,0875%, юаня — уменьшился на 0,036%.