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12:30 (мск), источник: РБК

«Ростех» опроверг отъезд Сердюкова из России

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков не уезжал из России, заявления бывшего российского вице-президента Александра Руцкого об этом не соответствуют действительности, сообщили РБК в госкорпорации «Ростех».

Источник: РИА "Новости"

«Где Руцкой — не знаем, но Сердюков на работе — это абсолютно точно», — пояснили в «Ростехе».

Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации.

Слова Руцкого передал ранее телеграм-канал BRIEF. В публикации говорилось, что бывший вице-президент рассказал об эмиграции Сердюкова в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ).

Сердюков занимал пост министра обороны в течение пяти лет — с 2007 по 2012 годы. Президент Владимир Путин отправил его в отставку из-за расследования дела о махинациях в «Оборонсервисе». Следственный комитет в ноябре 2013 года завел против экс-министра дело о халатности, Сердюков отрицал обвинения. В 2014 году его амнистировали.

Сердюков с тех пор занимает различные должности в авиапромышленности. Помимо авиакластера «Ростеха», бывший министр вошел в состав советов директоров «Технодинамики», «ОДК» и «Вертолетов России», «КамАЗа». В мае 2018 года он возглавил совет директоров производителя SSJ «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК»).

В июне 2022 года против Сердюкова были введены американские санкции.

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