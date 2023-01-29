«Ростех» опроверг отъезд Сердюкова из России

«Где Руцкой — не знаем, но Сердюков на работе — это абсолютно точно», — пояснили в «Ростехе».
Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации.
Слова Руцкого передал ранее телеграм-канал BRIEF. В публикации говорилось, что бывший вице-президент рассказал об эмиграции Сердюкова в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ).
Сердюков занимал пост министра обороны в течение пяти лет — с 2007 по 2012 годы. Президент Владимир Путин отправил его в отставку из-за расследования дела о махинациях в «Оборонсервисе». Следственный комитет в ноябре 2013 года завел против экс-министра дело о халатности, Сердюков отрицал обвинения. В 2014 году его амнистировали.
Сердюков с тех пор занимает различные должности в авиапромышленности. Помимо авиакластера «Ростеха», бывший министр вошел в состав советов директоров «Технодинамики», «ОДК» и «Вертолетов России», «КамАЗа». В мае 2018 года он возглавил совет директоров производителя SSJ «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК»).
В июне 2022 года против Сердюкова были введены американские санкции.