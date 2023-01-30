15:54 (мск), источник: ТАСС
Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 января
К 15:55 мск доллар прибавлял 0,95% и торговался на уровне 70,12 ₽
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи превысил отметку в 70 ₽ впервые с 11 января 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 15:39 мск, курс доллара рос на 0,86% — до 70,055 ₽ К 15:55 мск доллар на Мосбирже прибавляет 0,95% и торгуется на уровне 70,12 ₽
Ранее курс евро превысил 76 ₽ впервые с 9 января. К 15:55 мск евро дорожает на 1,23%, до 76,38 ₽, юань растет до 10,37 (+1,07%).
Индекс Мосбиржи к этому времени растет на 0,19% — до 2 193,54 пункта, индекс РТС снижается до 985,53 пункта (-0,69%).