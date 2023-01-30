Почему упал спрос на безалкогольные напитки

Ассортимент безалкогольных напитков с января по октябрь прошлого года вырос по многим позициям: в сладких газированных напитках — с 51,1 до 55,4 штуки на магазин, в энергетических и спортивных напитках — с 20,7 до 25 единиц, рассказали в исследовательской компании NielsenIQ.
Но натуральные продажи резко замедлились: в 2021 году они росли двузначными темпами (плюс 11,9%), а 2022 году (за последние 12 месяцев до ноября) ушли в минус (-1,8%). Фруктовые соки показали снижение на 12,7% (год назад — рост 5,4%), холодный чай — на 4% (в 2021 году — рост на 21,5%), прохладительные напитки — на 4,2% (против + 10,4% в 2021 году). В том числе на этом фоне замедлились темпы роста всей индустрии (- 4,2%).
Безалкогольные напитки традиционно не являются товаром первой необходимости: в условиях экономической нестабильности и корректировки «продуктовой корзины» спрос на напитки ожидаемо падает, поясняет президент Союзнапитки Максим Новиков.
Ранее Минсельхоз уже снизил оценку инвестиционной активности в отрасли в 2022 году. И предпосылок к восстановлению или росту рынка пока нет, говорит Новиков.
Кроме этого, с 1 июля 2023 года вступит в действие механизм взимания акциза на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. «Данная мера может привести к дальнейшему росту розничных цен на напитки и способствовать снижению продаж», — считает эксперт.