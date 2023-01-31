Bloomberg узнал о решении Германии сократить закупки СПГ из России

Германия работает над ограничением импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на ответ замминистра энергетики Патрика Грейхена оппозиционным депутатам.
«Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ», — отметил замминистра. По его словам, правительство «не поддерживает закупки российского СПГ».
Представитель Минэкономики Германии, которое также ответственно за энергетику, отказался от комментариев для агентства.
Европейские страны после сокращения поставок трубопроводного газа из России стали наращивать поставки СПГ.
Так, Financial Times в ноябре писала, что в первые десять месяцев 2022 года Евросоюз закупил на 42% больше российского СПГ, чем за аналогичный период годом ранее.
По данным агентства Refinitiv, страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа на 58%, до 101 млн т. Вице-премьер России Александр Новак отмечал в декабре, что страны ЕС нарастили импорт этого вида топлива из России, всего за 11 месяцев ими было закуплено 19,4 млрд куб. м.
ZDF указывало, что у Германии нет собственных терминалов для приема перевозящих СПГ судов, поэтому ей приходится закупать такой газ у соседей. Об этом же говорил представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай.