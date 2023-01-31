В Руспродсоюзе сообщили о росте цен на кофе в РФ

Эксперты сравнили стоимость зернового и молотого кофе в России в январе 2023 года с ценами за тот же месяц в прошлом году. По словам Леонова, в 2022 году килограмм молотого кофе в рознице в среднем по стране стоил 2 637,9 рубля. Сегодня его цена составляет около 3 239,6 рубля.
Рост цен на кофе может быть связан с низким урожаем, рассказал Москве 24 ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.
«Цены шли вверх в связи с рядом неблагоприятных явлений. Нельзя сказать, что это катастрофа, тем не менее это очень неблагоприятные погодные и климатические условия в регионах произрастания кофе. Эта ситуация началась еще в период пандемии и в 2022 году тоже дала свои острые проявления», — комментирует экономист. Также стоимость кофе могла вырасти из-за проблем с логистикой, продолжает специалист.
«Логистика начала давать сбой еще в условиях пандемии, это продолжалось и в 2022 году. Здесь добавила своих негативных последствий и геополитическая обстановка. Однако мне думается, что хотя логистика — это важный фактор, но прежде всего подорожание произошло из-за сокращения предложения», — заключил Масленников.
Ранее был составлен топ продуктов, которые россияне чаще всего приобретали в этом зимнем сезоне. По данным специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»), на первом месте оказались яйца. Далее следуют бананы, мандарины, молоко, хлеб, огурцы, томаты, яблоки и картофель. Десятку закрывает сахар. В исследовании не учитывали табачные изделия и алкогольные напитки.