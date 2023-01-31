В неандертальской пещере нашли коллекцию из 35 рогатых черепов Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
Фоторепортажи
13Лучшие снимки ушедшего года
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:51 (мск), источник: РБК

Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным

Минобороны предлагает ограничить круг банков, через которые могут получать зарплату военные. Это снизит риск того, что информация о дислокации войск и персональные данные военных попадут к третьим лицам, считают в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Министерство обороны России предлагает поменять систему денежных выплат военным: сейчас получать довольствие они могут почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить эти операции более узким кругом кредитных организаций. Законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне» разработан Минобороны и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства. РБК ознакомился с документом.

Минобороны предлагает поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство.

В документе речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.

Законопроект внесен на рассмотрение в правительство министром обороны России Сергеем Шойгу, согласован с Банком России и Минфином, также на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, следует из пакета документов. РБК направил запрос в Минобороны, правительство, ЦБ, Минфин и крупные банки.

Кто может переводить выплаты военным

В настоящее время зарплаты и другие выплаты проводят 77 кредитных организаций. «Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, денежные переводы военным будут осуществляться на основании договоров Минобороны с банками из списка правительства, а также с полевыми учреждениями ЦБ. Банки могут быть отобраны правительством в соответствии с законом «О государственном оборонном заказе».

Такие кредитные организации должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Полевые учреждения Банка России — это воинские учреждения, которые, согласно закону о ЦБ, предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Минобороны, иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность России, а также физических лиц, которые живут на территориях объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями в тех случаях, когда создание и функционирование территориальных учреждений ЦБ там невозможны.

Инициативу Минобороны поддерживает опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк, сказал РБК его представитель. «Согласно законодательству РФ, комбинация определенных данных о военнослужащих является гостайной. ПСБ обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и участвует в перечислении денежного довольствия военнослужащим», — уточнил он.

При переводе денежных средств нужно знать ряд персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество (Ф. И. О.), кроме того, у банка есть паспортные данные получателя, отмечает коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

Поэтому опасения весьма серьезные, поскольку, во-первых, сам факт выплаты зарплаты военнослужащему позволяет банку понять перечень военнослужащих. В текущей ситуации такая информация считается критической, и ее необходимо защищать. Так что уменьшение количества банков, которые располагают такими данными, — это шаг на пути к безопасности.

Федор Дбар
коммерческий директор компании «Код безопасности»

Раскрытия данных военнослужащих «нельзя допускать ни при каких обстоятельствах», подчеркивает эксперт: «В данном вопросе лучше немного забрать комфорта и удобств, но взамен дать гарантию, что данные не будут раскрыты. Так что уменьшение количества банков, оставление тех, которые на сто процентов принадлежат государству, и введение жесткого контроля — это единственный вариант работы с такой информацией». Стопроцентная гарантия, что информация не будет слита, «существует лишь в теории», но «при предлагаемом варианте контроля эти шансы понижаются на порядок», заключает Дбар.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джонсон рассказал об «экстраординарном» разговоре с Путиным
«Я так испугался»: Кадыров ответил на заявление украинского националиста
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБзакон