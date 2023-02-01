В России начнется эксперимент по внедрению системы, не позволяющей продавать «просрочку»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченных товаров начнется с 1 февраля и продлится до 1 августа 2023 года. Соответствующее постановление 26 января подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.
Как поясняли ранее в правительстве, основная задача эксперимента — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.
Эксперимент пройдет на добровольной основе.
Позиция ЦРПТ и торговых сетей
«Система маркировки готова к проведению пилотного проекта. Еще до его начала подобный инструмент для контроля за молочной продукцией уже внедрила по собственной инициативе крупнейшая торговая сеть “Магнит”. Мы видим большой интерес со стороны и других компаний — система маркировки делает это возможным как для крупных розничных сетей, так и для менее автоматизированной традиционной розницы, магазинов у дома. В ходе пилотного проекта будут подобраны решения, которые бесшовно встроятся в существующие бизнес-процессы и внутренние системы компаний», — сказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
Торговые сети готовы включиться в пилотный проект, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Технический запрет на продажи просроченной продукции снизит риски для магазинов, когда по причине человеческого фактора просроченные товары не успевают убрать с прилавков и они попадают в корзины покупателей. Торговые сети примут участие в пилотном проекте, чтобы отладить процесс и найти решения, которые позволят сохранить скорость обслуживания покупателей», — сказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.
Производители несут репутационные издержки из-за продаж просроченной продукции в магазинах, отметила заместитель генерального директора по развитию крымского предприятия «Юг Молоко» Анастасия Скляр. «Если покупатель купил товар с истекшим сроком годности, то это сказывается на репутации и производителя, хотя вины завода в этом никакой нет. Мы заинтересованы в работе такого механизма, чтобы у магазинов не было технической возможности пробить просроченную или нелегальную продукцию. Маркировка уже показала свою эффективность и отсекла часть недобросовестных конкурентов, которые производили контрафактную или некачественную продукцию, благодаря этому у нас объемы продаж выросли на 30%», — сказала она.
По мнению заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, главы организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, продажа просроченной продукции является серьезной проблемой российского рынка. «Если взять результаты проверок торговых сетей, то реализация просроченной продукции ежегодно входит в топ-3 нарушений. Наши собственные исследования, которые мы проводим, в том числе, и по крупнейшим сетям, показывают, что в каждом втором магазине независимо от бренда всегда находится просрочка», — сообщил он.
Национальную систему маркировки товаров «Честный знак» ввели в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.
С 1 апреля начнется поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков.
Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий.