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10:11 (мск), источник: ТАСС

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

В пресс-службе ретейлера отметили, что недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля. Недобросовестные продавцы могли ранее продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — сказал представитель маркетплейса.

По его словам, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса.

Под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты для курения, жидкости. В 2022 году были запрещены кальяны.

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