Минфин ускорит продажи юаней в феврале

Совокупный объем средств, направляемых на продажу китайских юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ), в месячный период с 7 февраля по 6 марта составит 160,2 млрд руб., сообщил Минфин 3 февраля. Исходя из текущего курса на Мосбирже, будет продано около 15 млрд юаней из ФНБ, или около 5% их объема, который хранился там на 1 января.
В январе Минфин продал юани на 54,5 млрд руб. Ежедневный объем продаж китайской валюты в феврале составит 8,9 млрд против 3,2 млрд руб. в предыдущем месяце. Операции проводит Банк России на Мосбирже.
На начало года в ФНБ (на счетах в Банке России) находилось 309,7 млрд юаней.
Продажа юаней из резервов означает, что федеральный бюджет в феврале второй месяц подряд будет получать нефтегазовых доходов меньше базового уровня. В феврале базовые нефтегазовые доходы рассчитаны в объеме почти 670 млрд руб. Недополученные доходы оцениваются Минфином в 108 млрд руб. Таким образом, общий объем нефтегазовых доходов в феврале оценивается ведомством примерно в 562 млрд руб.
В январе общие нефтегазовые доходы бюджета составили 425,5 млрд руб., что считается самым низким уровнем с августа пандемийного 2020 года, следует из данных Минфина. По сравнению с прошлым декабрем нефтегазовые доходы снизились в 2,2 раза (это связано с тем, что дополнительные поступления от временно повышенного НДПИ с «Газпрома» сократились на 366 млрд руб.), а по сравнению с прошлогодним январем — в 1,9 раза.
Расчетные нефтегазовые доходы февраля отражают в том числе среднюю цену российской нефти Urals за период с середины декабря по середину января, она составила $46,8 за баррель. В январе в целом Urals стоила дешевле международного эталона Brent более чем на $30 за баррель, что аналитики связывали с влиянием потолка цен на российскую нефть, установленного странами G7. По итогам января официальная средняя цена Urals уже составила $49,5 за баррель — это указывает на то, что дисконты к Brent, возможно, начали сокращаться.
Когда бюджет недополучает нефтегазовые доходы относительно базового объема, Минфин вынужден компенсировать это из ФНБ, чтобы сохранить общий объем бюджетных расходов на заданном уровне в соответствии с бюджетным правилом (в противном случае расходы пришлось бы сокращать).