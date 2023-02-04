15:43 (мск), источник: Daily Storm
Евросоюз официально утвердил потолок цен на нефть из России
5 февраля начинается переходный период в 55 дней.
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Совет ЕС официально утвердил решение о введении потолка цен на нефтепродукты из России. С 5 февраля вступят в силу ценовые ограничения в 100 долларов за баррель дизеля и 45 долларов за дисконтные продукты.
«Сегодня совместно с нашими партнерами в Группе семи мы утвердили дальнейшие ценовые потолки на перевозимые морем российские нефтепродукты, такие как дизель и топочный мазут», — сообщили представители Еврокомиссии.