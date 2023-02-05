00:31 (мск), источник: Известия
Дали усадку: производство машин упало на 67%
Как будет развиваться отечественный автопром в 2023 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В прошлом году отечественный автопром показал наибольшее падение объемов выпуска среди других отраслей промышленности. Из-за ухода с рынка ряда автомобильных брендов и приостановки работы автозаводов, производство машин в нашей стране снизилось на 67%. Несмотря на запуск сборки в России новых моделей, ожидать значительного роста объемов выпуска не стоит, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».
Ушли в минус
В 2022 году в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше показателей 2021 года. Об этом говорится в анализе динамики промышленного производства Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованной на официальном сайте ведомства. Выпуск грузовых автомобилей, включая модели LCV, сократился на 24,3% — всего 141 тыс. транспортных средств. Сборка седельных тягачей сократилась на 52,6% (до 8,1 тыс. штук), производство автобусов (массой до 5 т) уменьшилось на 38,2% (13,6 тыс. экземпляров), а выпуск больших автобусов (массой более 5 т) упало на 15,2% — до 12,5 тыс. штук.
Единственным сегментом автопрома, в котором зафиксировали увеличение объемов выпуска, стало производство мотоциклов и мотоциклетных колясок: их было собрано 2,1 тыс. штук, что на 62,8% больше, чем в 2021 году.
Снижение объемов производства отмечается и в смежных с автопромом отраслях. Например, в прошлом году было выпущено 228 тыс. двигателей внутреннего сгорания, что на 33,1% меньше показателей 2021 года. На 27% уменьшилось и количество произведенных в России автомобильных шин (34,5 млн штук).
По данным источника «Известий» в автомобильной отрасли, до того как покинуть российский рынок, Renault собрал около 16 тыс. машин, Nissan выпустил чуть более 9 тыс. автомобилей, а Toyota — примерно 12 тыс. штук. Volkswagen до весенней приостановки работы собрал около 30 тыс. машин на площадках в Калужской области и Нижнем Новгороде, а завод Hyundai выпустил примерно 45 тыс. автомобилей.
Калининградский «Автотор» до прекращения производства автомобилей Kia, Hyundai, Genesis, BMW собрал около 53 тыс. машин этих брендов.
Не из чего выпускать
Главная проблема, с которой столкнулся в прошлом году российский автопром, — это серьезная зависимость от иностранных поставщиков автокомплектующих, отмечают эксперты. Именно нехватка деталей из-за полного прекращения или значительных перебоев с поставками компонентов для выпуска машин стали причиной остановки автозаводов даже у традиционных российских автомобильных брендов.
По этой же причине возникла необходимость в принятии, а затем и продлении «упрощенных» требований к производству машин, подчеркивают специалисты.
— Россия серьезно зависит от значительной части комплектующих, необходимых для производства автомобилей. Многие автокомпоненты в нашей стране просто не выпускаются, — констатирует главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.
С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, развитие отрасли в России базировалось на активном привлечении в нашу страну иностранных автопроизводителей, а созданию собственной автокомпонентной базы не уделялось должного внимания.
Сильного роста ждать не стоит
Опрошенные «Известиями» эксперты считают маловероятным в нынешней экономической и геополитической ситуации резкое увеличение объемов выпуска автомобилей в нашей стране. По их прогнозам, в нынешнем году в общей сложности российские автозаводы могут увеличить производство максимум на 10−15%.
— С учетом сложившийся обстановки, скорее всего, в нынешнем году будет выпущено 500−550 тыс. легковых автомобилей, — предполагает генеральный директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
С этим прогнозом согласен Максим Кадаков. По его мнению, «потолком» производства легковых автомобилей в 2023 году является показатель в 550 тыс. штук.
Сами автопроизводители заявляют о более значительных объемах выпуска машин. К примеру, только АвтоВАЗ намерен собрать 400 тыс. машин. Московский автозавод «Москвич» заявил о планах по производству 50 тыс. автомобилей в течение года. До 100 тыс. автомобилей собирается выпустить калининградский «Автотор».
Еще примерно 15 тыс. электрокаров за год планирует собрать «Моторинвест» на своем заводе в Липецкой области. Развивать производство намерены также Haval и УАЗ. По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, в нынешнем году российские автозаводы могут произвести не менее 800 тыс. автомобилей во всех сегментах.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает эти цифры чересчур оптимистичными. По его мнению, реальные объемы производства машин по итогам года будут несколько ниже.
— Мало просто привезти автомобили, их еще надо продать. У того же «Москвича» дилерская сеть еще совсем небольшая, а у «Автотора», который помимо Kaiyi намерен запустить производство еще двух брендов, дилерской сети вообще пока нет, — отмечает он. По прогнозу эксперта, выпуск автомобилей в нынешнем году останется на прежнем уровне, а если и увеличится, то незначительно.
Лицензии и госкорпорации
Одним из «рецептов» по развитию отечественного автопрома является создание нескольких государственных автокомпаний, подконтрольных различным министерствам, на базе остановленных предприятий, считает Сергей Бургазлиев.
— Их конкуренция за инженерные и управленческие ресурсы, поставщиков и конечных потребителей в итоге благотворно скажется на рынке, — уверен эксперт.
Одновременно государству следует активнее способствовать приобретению лицензий на выпуск как самих автомобилей, так и комплектующих для них, а также созданию совместных предприятий с автопроизводителями из дружественных стран, подчеркивает Бургазлиев.
Кирилл Сазонов