В Германии оценили влияния потолка цен на российские нефтепродукты

Эксперт по энергетике из Дюссельдорфа Йенс Зюдекум не исключает, что дизель на немецких заправках подорожает, при этом он считает, что резкого скачка цен не будет, так как до эмбарго Германия успела «получить то, что еще было возможно». Дизельные склады заполнены до отказа — это ограничит рост цен, отметил эксперт.
Другой эксперт предупреждает, что дизельного топлива на мировом рынке мало, и если ЕС больше не будет покупать топливо у России, его придется поставлять из более отдаленных стран, таких как Саудовская Аравия, из-за увеличения маршрутов топливо подорожает.
В октябре 2022 года, согласно данным статистического управления ЕС, Россия экспортировала в страны союза нефтепродукты на сумму более €2,3 млрд, в Германию было отправлено продукции на сумму около €558 млн.
Отмечается также, что Россия поставляла 600 тыс. баррелей в день только дизельного топлива, тогда как США, Саудовская Аравия и Индия вместе могут достичь показателя только на уровне 200 тыс. баррелей.
В материале RND также говорится, что цены на топливо в Восточной Германии выше в том числе из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне не работают на полную мощность, так как они уже давно закупают российскую сырую нефть по трубопроводу «Дружба» и нуждаются в новых источниках поставок после запрета на импорт со стороны Германии в январе.
С 5 февраля Евросоюз совместно с G7 и Австралией ввел лимит цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты, также вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из РФ.