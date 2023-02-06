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06:39 (мск), источник: РБК

Рубини предсказал «закат» доллара в качестве резервной валюты за 10 лет

Обострение геополитического противостояния США и Китая скажется на значимости доллара в качестве мировой резервной валюты, однако на пути юаня к этой роли есть немало сложностей, заявил экономист Нуриэль Рубини в статье для Financial Times. Экономист напомнил о фразе экс-министра финансов США о «тюремном» состоянии Китая.

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Источник: Reuters

Нынешняя система угрожает странам с формирующимся рынком из-за внутренних факторов экономики США, такими как инфляция, написал он. Экономист указал, что Китай в декабре вместе с Саудовской Аравией провел первую транзакцию в юанях, в перспективе эти две страны могут договориться о торговле нефтью с расчетом в китайской валюте.

Угрозу доминированию доллара также представляют собой цифровые валюты, платежные системы WeChat Pay и Alipay, появление альтернативы межбанковской системы Swift.

«По всем этим причинам относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты», — написал Рубини.

Ученый при этом напомнил, что доминирование доллара началось с момента создания Бреттон-Вудской системы после окончания Второй мировой войны (обменный курс всех мировых валют привязывался к доллару США), и даже отказ в 1970-х от фиксированных обменных курсов не стал угрозой для лидерства доллара. Однако в наши дни из-за растущего соперничества между Западом с одной стороны и Китаем, Россией, Ираном и КНДР с другой, а также появлением цифровых валют, скептики видят перспективу ускорения дедолларизации, пишет экономист.

Их оппоненты при этом напоминают, что «вы не можете заменить что—то ничем», а роль доллара США как платежного средства не сильно сократилась, несмотря на все обсуждения этой проблемы. Рубини отметил: «Как выразился бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: “Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма”. Кроме того, китайский юань не может стать реальной резервной валютой, если Пекин не станет поэтапно отменять контроль за движением капитала, а обменный курс не приобретет большую гибкость.

Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор экономики, преподавал экономику в Йеле и бизнес-школе Стерна в Университете Нью-Йорка, работал в МВФ, ФРС и Всемирном банке. Генеральный директор консалтинговой компании Roubini Macro Associates в Нью-Йорке, главный экономист Atlas Capital Team LP (Абу-Даби).

Рубини — один из немногих экономистов, предсказавших крах пузыря на рынке жилья в США 2007−2008 годах и последующий глобальный кризис. Также предсказывал, что за восстановлением экономики после пандемии последует период высокой инфляции из-за сочетания шоков предложения и смягчения политики регуляторов. За катастрофические предсказания Рубини прозвали Доктор Рок (Dr. Doom). Сам он это прозвище не любит и предпочитает прозвище Доктор Реалист, отмечает Financial Times.

Власти России не раз заявляли, что стремятся «дедолларизировать» национальную экономику. В Кремле полагают, что этот процесс виден «невооруженным глазом». «Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — пояснял при этом президент Владимир Путин.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что отказ страны от доллара и евро стал необратимым, а ключевым приоритетом для России стал переход в торговле на нацвалюты с Китаем, Турцией, Индией, Казахстаном и др.

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