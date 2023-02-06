Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам

Китай остался лидером по данному показателю 17-ый год подряд — на конец декабря резервы составляли 3,31 триллиона доллара. Япония заняла вторую строчку с накоплениями в 1,27 триллиона долларов, а Швейцария — третье с активами в 924 миллиарда долларов.
Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвертое место, летом вернула позиции и завершила год на четвертом месте с активами в 582 миллиарда долларов. Индия осталась пятой, ее резервы достигают 563 миллиардов долларов.
Саудовская Аравия с накоплениями в 460 миллиардов долларов по итогам года поднялась на две позиции — на шестое место, сместив Гонконг (424 миллиарда долларов) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 миллиарда долларов) — на восьмую. Сингапур, который в 2021 году был на девятом месте, за год потерял две позиции и выпал из топ-10, что позволило Бразилии (325 миллиардов долларов) подняться на девятую позицию, а Германии (295 миллиардов долларов) — на десятую.
Значительных изменений в топ-30 не произошло: единственным новичком в 2022 году стала Швеция, которая вытеснила Нидерланды с тридцатой позиции. При этом почти все страны изменили позиции внутри тридцатки: значительно улучшили позиции Франция и Италия, поднявшиеся на две позиции — 12-е и 14-е места соответственно.
Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на начало февраля опубликовали данные за 2022 год.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив, в частности, примерно половину ее валютных резервов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. По словам главы государства, Вашингтон и Брюссель фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.