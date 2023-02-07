Эксперт оценил роль доллара как резервной валюты

«Юань занимает лишь пятое место по доле в мировых валютных резервах (2,8%) после доллара США (60%), евро (19,6%), японской иены (5,3%) и британского фунта стерлингов (4,6%)», — уточнил он.
По словам эксперта, Китай еще в 2015 году добился от совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) принятия решения о включении юаня в корзину специальных прав заимствования (СДР, валютной единицы, эмитируемой МВФ). Таким образом юань получил официальный статус резервной валюты, объяснил он. В корзине СДР юань сразу же получил вес, равный 10,92%, что ставило его на третье место по значимости в корзине после доллара и евро, добавил Шатов. Позже вес юаня был повышен до 12,28%.
«Тем не менее юань пока является резервной валютой скорее формально, чем реально. Доля юаня в международных расчетах, проходящих через систему SWIFT, составляет лишь 2,4%, и отставание от доллара США и евро колоссальное, так как они занимают соответственно 41,32 и 36,56% от общего объема трансакций», — сказал партнер Capital Lab.
Говоря о доле юаня в суммарных объемах операций на валютном рынке FOREX, он обратил внимание на то, что просматривается более явная тенденция роста, однако всё равно итоговая позиция — только пятое место с 7% оборота.
Кроме того, есть основания предполагать, что на смену доллару придут цифровые валюты центральных банков, при этом это будут исключительно безналичные деньги, считает эксперт.
Еще одной альтернативой доллару он назвал золото.
Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару как к расчетной единице у РФ потеряно.
Накануне профессор экономики Нуриэль Рубини заявил, что доллар может утратить свой статус мировой резервной валюты в ближайшие 10 лет на фоне противостояния США и Китая.
В конце октября прошлого года старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы Колин Уайс сообщил, что существует три сценария развития финансовых событий, при которых снизится роль доллара США как резервной валюты.