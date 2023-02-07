На пути российского алюминия в США встанет импортная пошлина в 200%

США введут пошлину в 200% на импорт российского алюминия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Этот шаг рассматривался на протяжении нескольких месяцев и приведет к полной остановке поставок российского металла, который занимает 10% всего американского импорта.
Собеседники агентства объясняли необходимость пошлин тем, что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб местным производителям.
В сентябре 2022 года исполнительный директор Rio Tinto Джейкоб Стаусхолм говорил о том, что российский алюминий занимает лидирующие позиции на рынке США. По его словам, из-за потока российского алюминия очень трудно иметь прибыльную алюминиевую промышленность в Северной Америке. Кроме того, он считал странным, что североамериканские покупатели продолжают импортировать алюминий «Русала».
Вариант с пошлиной является наименее разрушительным для мирового рынка алюминия, так как администрация США рассматривала не только эмбарго на российский металл, но и санкции в отношении «Русала», крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая.
Рынок не забыл, как в 2018 году введение американских санкций против компании спровоцировало дефицит на мировых рынках и вызвало рост цен на алюминий на 29%. В прошлом году на фоне сообщений о санкционных планах США ряд европейских бизнес-ассоциаций выступили против ограничений на российский алюминий, так как это неминуемо ставит под угрозу работу европейских компаний. В «Русале» отказались от комментариев.
С точки зрения статистики американский рынок не был ключевым для «Русала». В отчете компании за первое полугодие 2022 года говорится, что доля Америки в выручке составляла 7% ($497 млн) против 9% по итогам первых шести месяцев 2021 года. На рынки Европы, СНГ и Азии приходилось 40%, 29% и 23% соответственно.
Как показывают данные бюро переписи США, объем импорта российского алюминия существенно не изменился ($605 млн за 11 месяцев 2022 года против $612 млн за весь 2021 год, ТНВЭД 76).
Аналитики, опрошенные «Ъ», называют объемы импорта в США несущественными.
При этом, «по статистике, за декабрь 2022 года Китай увеличил поставки алюминия из России на 48% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (65% от общего объема импорта)», говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. В 2022 году Россия поставила в Китай алюминий на сумму $1,3 млрд против $800 млн в 2021 году. В октябре 2021 года заместитель гендиректора «Русала» Роман Андрюшин заявлял, что доля Китая в книге продаж компании может в 2022 году вырасти до 15−20% с не превышавшей 10%. В 2021 году, по его словам, «Русал» должен был поставить на китайский рынок 300−400 тыс. тонн алюминия.
По мнению Бориса Красноженова, США могут увеличить собственное производство первичного алюминия, обладая необходимыми мощностями, но себестоимость металла будет достаточно высокой. Крупнейшим же экспортером алюминия в США является Канада.
Сергей Гришунин из НРА полагает, что экспорт не будет снижаться радикально, так как «Русал» в 2018 году продемонстрировал способность диверсифицировать экспортные потоки. Кроме того, компания производит металл с минимальными выбросами СО2. В то же время аналитик опасается, что подобным заявлением США пытаются спровоцировать ЕС на принятие запретительной пошлины. В таком случае под риском окажутся поставки на 1,2 млн тонн.