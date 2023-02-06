В Астане запустят биржу для глобальных акций на российских технологиях

Речь идет о бирже ITS на базе международного финансового центра «Астана» (МФЦА). При этом роль СПБ Биржи ограничена, а «ITS — это независимый проект, который будет развиваться как международный хаб ликвидности для инвесторов и финансовых посредников из Азии и стран СНГ, в соответствии со своей собственной стратегией и в рамках регулирования МФЦА», отметил Горюнов.
Как рассказал в интервью казахстанскому Forbes председатель правления торговой площадки Чингиз Канапьянов, ITS будет специализироваться на торговле ценными бумагами глобальных компаний — Apple, Xiaomi, Tesla, Netflix и других. Доступ на площадку, по словам Канапьянова, получат инвесторы из стран СНГ, Центральной Азии и Турции.
В том числе, на ITS смогут торговать и российские инвесторы, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Важное условие — они не должны быть под санкциями, подчеркнули оба собеседника.
Что будет представлять собой новая биржа
ITS не будет биржей в классическом понимании, уточнил Канапьянов, скорее ее можно назвать «многосторонней торговой площадкой». «Мы получаем в МФЦА лицензию MTF — multilateral trading facility. Это форма электронной организации торгов ценными бумагами, распространенная, в том числе, в Европе. Такая форма организации торгов имеет ключевое отличие от классических бирж. ITS может осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг, которые уже торгуются на мировых биржах, и не может осуществлять первичный листинг, то есть проводить первичные размещения акций — IPO», — объяснил Канапьянов в беседе с Forbes в Казахстане. На площадке будут представлены бумаги из США, Европы и Азии с листингом на биржах NYSE и NASDAQ, а также китайские бумаги с листингом на Гонконгской фондовой бирже. На старте работы площадки инвесторам будет доступно около 2 тыс. наименований бумаг.
Вместе с предоставлением бизнес-модели для работы СПБ Биржа вошла в капитал ITS — ей принадлежат 10% минус одна акция, отметил Канапьянов. Еще 10% площадки получали казахстанская Freedom Kazakhstan Ltd (также контролирует брокера Freedom Finance и одноименный банк). Мажоритарным акционером площадки с долей в 80% выступит казахстанская некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center.
От уже работающих Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Астанинской международной биржи (AIX) ITS будет отличаться более длинным торговым днем, который охватит время работы азиатских и американских рынков и минимальными лотами, пояснил Канапьянов.
Какие инвесторы смогут торговать на площадке
«Прямыми клиентами ITS станут брокеры и банки, то есть профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые успешно прошли процесс аккредитации в МФЦА, а также те финансовые посредники, которые напрямую зарегистрированы в МФЦА. А частные лица, то есть розничные инвесторы, и компании будут торговать на нашей площадке через них», — рассказал Канапьянов.
По его словам, на первом этапе к площадке могут подключиться порядка 15 брокеров. Ожидается, что на ITS также выйдут участники торгов из других стран — Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также из Турции, перечислил он.
Два источника РБК знают, что площадка будет доступна и для российских инвесторов. Они подчеркивают, что речь будет идти только о лицах, не попавших в санкционные списки. О строгом соблюдении санкционных норм в интервью Forbes сказал и сам Канапьянов. Россиян ждет жесткий комплаенс, сказал один из собеседников РБК.