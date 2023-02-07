Долю российского газа в Австрии оценили в 50%

«Загрузка местных газохранилищ перед отопительным сезоном во многом была обеспечена за счет поставок из РФ, пусть здесь об этом и предпочитают умалчивать. Доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50%, несмотря на заверения отдельных политиков о ее снижении чуть ли не до 20%. Выходит, без участия нашей страны справляться с энергокризисом и гарантировать стабильное энергоснабжение всё же не очень получается», — отметил дипломат.
По его словам, чтобы отказаться от российского газа, правительству приходится платить в буквальном смысле высокую цену.
«При сокращении в январе-октябре 2022 года экспорта на 40% цены на газ выросли на 127%. Закрытие предприятий, волна банкротств, рекордная инфляция, взрывной рост тарифов — расплата за конъюнктурную политику правительства», — заявил Любинский.
Кроме того, в интервью «Известиям» дипломат рассказал о росте товарооборота между странами в 2022 году, а также указал на недовольство местного населения санкционной политикой.