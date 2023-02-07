11:21 (мск), источник: Российская газета
Инвестиционный портфель с нуля: что купить начинающему инвестору
Рано или поздно люди со сбережениями приходят к мысли об инвестировании, но многие не знают с чего начать.
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Специально для «Российской газеты» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов разобрал на простом примере, что купить начинающему инвестору, чтобы сохранить и приумножить свои деньги.
Доходность ценных бумаг в среднем выше, чем у вкладов и в недвижимости, но конкретный состав портфеля строго индивидуален. Почти все инвесторы покупают схожие классы активов (акции и облигаций), только в разных пропорциях.
По факту начинающему инвестору предстоит опытным путем установить, какую долю сбережений ему комфортно держать в акциях, какую в облигациях или других активах. Но если нужен результат выше инфляции, то акций должно быть не менее четверти всей суммы.
Определившись с формулой, скажем, на уровне 40/60 в пользу облигаций, нужно начать отбирать бумаги. Проще начать с консервативной части. Например, при сроке вложений до 3 лет можно покупать облигации с погашением не позднее чем через 3 года.
При этом в облигациях есть несколько опций: выбрать бумаги с фиксированной ставкой (чем она выше, тем риски неплатежей тоже выше), плавающей (обычно следуют за ключевой ставкой, но также чем они выше, тем больше риска) или привязанной к инфляции (выплаты по ним гарантированы Минфином).
Для выбора облигаций в России существует множество сервисов в том числе и бесплатных. Если они окажутся слишком сложными для понимания, можно смотреть подборки на сайте или в приложении своего брокера. Там их можно сравнить по доходности, риску и сразу же купить.
Из нюансов стоит учесть самый главный: если годовая доходность какого-то выпуска облигаций отличается от ключевой ставки на 1−2%, то это нормальная ситуация. Если больше, то это повод задуматься. Тут однозначно есть подводные камни.
В среднем одна облигация имеет номинал в 1000 рублей. Для формулы 40/60 и суммы, скажем в 500 тысяч рублей, можно купить около 300 облигаций (100 — с постоянным купоном, 100 — с плавающим и еще 100 — ОФЗ-ИН). Чем больше будет разных эмитентов, тем лучше защищен портфель.
Собрав защитную часть портфеля, можно покупать акции. Они придадут ему динамики. Первое время динамика может быть как положительной, так и отрицательной. Но на сроке в 3 года и более с высокой вероятностью акции выйдут в плюс.
Неквалифицированному инвестору доступны акции России и Китая (за гонконгские доллары). Очевидно, что проще сперва разобраться с российскими и добавлять восточные активы по мере погружения в тему. Тем более что акции РФ отчасти тоже имеют валютную природу.
Более половины экономики страны можно охватить покупкой всего нескольких ключевых акций в трех ключевых секторах: нефтегазовая промышленность, финансы и металлургия. Чтобы портфель не сильно зависел от цен на сырье, стоит их разбавить акциями внутренних отраслей.
Для начала стоит ограничить выбор самыми крупными компаниями. Это около трех десятков акций, по две-три на каждую отрасль.
Почти гарантированно в любой портфель попадает Сбербанк, лидер финансового сектора. В нефтегазовой сфере выбор шире, но там чаще всего выбирают Газпром и Лукойл — по объективным причинам. Вместо них можно рассмотреть Роснефть, Новатэк и прочих.
В цветной металлургии почти нельзя будет пройти мимо таких тяжеловесов, как Норникель (платиноиды, никель, медь), Полюс (золото) и Русал (алюминий). В черной металлургии на выбор: Северсталь, НЛМК и ММК. Все эти акции имеют схожую динамику на длинном горизонте.
Столько в них можно вложить в базовом варианте. И оставшиеся 30% потратить на тяжеловесов внутренних отраслей, например, Яндекс, МТС, Магнит, Интер РАО либо их конкурентов.
Если вернуться, к примеру с вложениями 500 тысяч рублей, из которых 300 тысяч уже вложено в облигации, то оставшиеся 200 тысяч должны будут распределиться среди самых крупных российских акций с весом не более 20 тысяч на каждую.
При таком раскладе конечный результат инвестора будет зависеть от динамики экономики в целом: темпов инфляции, изменения ставок, курса рубля, цен на нефть и металлы и множества других факторов. То есть будет охвачен максимум разных сценариев.
Если смотреть по историческим данным, то в среднем облигации в России обгоняют инфляцию на 1−2% в год, акции на 5−7%. Соответственно от портфеля можно ждать около 10% сверх роста цен за три года.