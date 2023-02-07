Два вида нефтепродуктов из российской нефти исключили из-под потолка цен ЕС

«Если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, <…>, то российский нефтепродукт больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется», — говорится в тексте. «Если эти продукты [произведенные из российской нефти] были существенно преобразованы в третьей стране,<…>, они больше не считаются продуктами российского происхождения, и предельная цена не применяется», — также отмечается в сообщении Еврокомиссии.
Совет ЕС утвердил решение о введения потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: один в размере $45 за баррель на нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), другой — в $100 за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель и керосин).