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09:11 (мск), источник: ТАСС

Два вида нефтепродуктов из российской нефти исключили из-под потолка цен ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Два вида нефтепродуктов из российской нефти были исключены Евросоюзом из-под действия потолка цен на нефть. Это следует из обновлений в пояснения Еврокомиссии, опубликованных на официальном сайте в субботу.

Источник: Reuters

«Если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, <…>, то российский нефтепродукт больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется», — говорится в тексте. «Если эти продукты [произведенные из российской нефти] были существенно преобразованы в третьей стране,<…>, они больше не считаются продуктами российского происхождения, и предельная цена не применяется», — также отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Совет ЕС утвердил решение о введения потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: один в размере $45 за баррель на нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), другой — в $100 за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель и керосин).

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