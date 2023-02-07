В правительстве опровергли публикации о давлении на ЦБ

«Публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике», — подчеркнул представитель Мишустина.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.
Bloomberg 7 февраля сообщил, что правительство оказывает давление на Центробанк, склоняя к более оптимистичным экономическим прогнозам, а также призывая регулятор дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику.
Как отмечает агентство, в преддверии заседания ЦБ, которое запланировано на 10 февраля, официальные российские лица в правительстве ожидают от регулятора более четкого сигнала, что ключевая ставка может быть снижена в 2023 г.
Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», ЦБ на ближайшем заседании оставит ставку неизменной — 7,5%.
Последний раз ЦБ менял ставку в сентябре 2022 г., понизив ее с 8 до 7,5%. В релизе по итогам последнего в прошлом году заседания регулятор указывал, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
По последним данным Росстата, с 24 по 30 января инфляция ускорилась до 0,21% с 0,14% неделей ранее. С начала января цены выросли на 0,74%. В годовом выражении на 30 января инфляция составила 11,5% после 11,49% на предыдущей неделе, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». ЦБ, в свою очередь, зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайшие 12 месяцев в январе до 11,6% с 12,1% в декабре.
Как писали «Ведомости», 17 января на совещании у президента с членами правительства и председателем ЦБ обсудили проблему стагнации спроса в экономике. С докладом по этому вопросу на совещании у Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников.
В представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году.
Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники «Ведомостей». Иными словами, по мнению Минэка, нужно достичь таргета по инфляции (в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в этом году на уровне 5,5%, целевой диапазон ЦБ — 5−7%. — «Ведомости»).
На совещании обсуждали, что вклады и остатки на счетах в банках растут более высокими по сравнению с кредитованием темпами. Более того, хотя банки зафиксировали близкий к рекордному убыток в первом полугодии, за оставшуюся половину 2022 г. они смогли его сократить и выйти в прибыль в размере более 200 млрд руб. по итогам года.