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11:10 (мск), источник: © РИА Новости

Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании.

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Источник: © РИА Новости

«Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты… и заблокировали наш счет в ING Bank», — говорится в сообщении Euroclear. Теперь клиентам больше не разрешается переводить рубли в ING Bank, отмечается в сообщении.

Euroclear уточнил, что рубли не будут приниматься не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear. «В случае, если это (отправка средств на рублевые счета — ред.) произойдет, мы не будем нести никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными», — отмечается в сообщении.

Компания также сообщила, что любые рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, будут конвертированы в евро 8 февраля.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария.

В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.

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