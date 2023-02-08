В России сократилось производство бытовой техники

В организации уточнили, что делали оценки на основе официальных статистических данных.
Как пояснила изданию глава ИРПЭ Наталья Назарова, падение в отрасли обусловлено тем, что иностранные бренды, которые расположили свои заводы в России, остановили работу. Плюс к этому, у компаний возникли проблемы с поставкой зарубежных комплектующих — это ограничило возможность изготавливать новые товары.
По оценкам экспертов, в пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники и электроники, которые локализованы в РФ, входят LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung.
В марте 2022 года все они объявили либо о приостановке поставок, либо о том, что притормозят работу в России. На продукцию этих брендов в РФ приходилось около 30−40% продаж крупной бытовой техники в денежном и натуральном выражении в зависимости от категории.
На текущий момент Electrolux продала бизнес местному менеджменту, компания продолжит обслуживать оставшуюся в стране технику и запустит производство товаров под брендом Vard, подчеркнули в ИРПЭ. В июне 2022 года Samsung вновь запустил часть производства, однако, по данным СМИ, продукцию поставляют в ближнее зарубежье, а не на российский рынок. Bosch не делал заявлений о том, что остановил поставки в Россию, однако компания не ввозит комплектующие из ЕС из-за экспортных ограничений. LG также притормозил импортный ввоз деталей, в СМИ появлялась информация о том, что компания планирует перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Что касается Indesit, то в июне прошлого года турецкая Arcelik подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».
27 января «Известия» выяснили, что в 2022 году в России кратно выросли продажи электротоваров, которые реализуют под собственными брендами ритейлеры и дистрибуторы.