Правительство России обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — сказал Белоусов журналистам (цитата по «Интрефаксу»).
Он добавил, что по этой теме ведется дискуссия, вопрос прорабатывается с бизнесом. По словам вице-премьера, об увеличении налогов речи не идет.
Андрей Белоусов заявил, что это — формат windfall tax, то есть однократное взимание налогов.
«Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», — заверил он.
Ранее The Bell (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на источники сообщил, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200−250 млрд руб. Российский союз промышленников и предпринимателей, по данным издания, выступил со встречным предложением — увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п.п., до 20,5%. Размер взноса в бюджет господином Белоусовым озвучен не был.
Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн руб., по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%. Всего за месяц ведомство потратило больше 3 трлн руб., при этом получило только 1,5 трлн руб. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса упали на половину, а в других секторах — почти на треть.