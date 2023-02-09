FT: зарубежные инвесторы вложили рекордный $21 млрд в китайские акции с начала года

По ее данным, такая сумма более чем в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в аналогичный период 2021 года.
В то же время акции крупнейших китайских компаний, включенных в базовый индекс CSI 300, выросли с конца октября прошлого года на 13%.
Рост спроса у зарубежных инвесторов на китайские ценные бумаги обусловлен, как отмечают аналитики, высокими темпами восстановления экономической активности в стране и позитивными перспективами развития. Во вторник международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по экономическому росту Китая в нынешнем году с 4,1% до 5%.
Согласно докладу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам «Экономическая ситуация в мире и прогнозы ее развития в 2023 году» (World economic situations and prospects 2023), китайская экономика вырастет в 2023 году на 4,8% ВВП, что значительно выше, чем в странах Запада. Однако этот показатель все еще ниже, чем в среднем для экономики КНР до пандемии коронавируса.