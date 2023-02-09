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14:58 (мск), источник: ТАСС

FT: зарубежные инвесторы вложили рекордный $21 млрд в китайские акции с начала года

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Иностранные инвестиции в китайские ценные бумаги на площадках в Шанхае и Шэньчжэне достигли с начала года рекордного $21 млрд. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

Источник: AP 2022

По ее данным, такая сумма более чем в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в аналогичный период 2021 года.

В то же время акции крупнейших китайских компаний, включенных в базовый индекс CSI 300, выросли с конца октября прошлого года на 13%.

Рост спроса у зарубежных инвесторов на китайские ценные бумаги обусловлен, как отмечают аналитики, высокими темпами восстановления экономической активности в стране и позитивными перспективами развития. Во вторник международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по экономическому росту Китая в нынешнем году с 4,1% до 5%.

Согласно докладу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам «Экономическая ситуация в мире и прогнозы ее развития в 2023 году» (World economic situations and prospects 2023), китайская экономика вырастет в 2023 году на 4,8% ВВП, что значительно выше, чем в странах Запада. Однако этот показатель все еще ниже, чем в среднем для экономики КНР до пандемии коронавируса.

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