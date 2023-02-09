Эксперты перечислили причины ослабления курса рубля

«Триггером для дальнейшего ослабления рубля может стать снижение экспортных потоков РФ. Мы прогнозируем плавное ослабление национальной валюты в течение I квартала. Рубль может прийти к верхней границе диапазона в 72−75 рублей за $1», — отметила эксперт, уточнив, что аналитики отдают предпочтению юаню на фоне отсутствия инфраструктурных рисков, связанных с традиционными валютами.
«В марте, вероятно, небольшое повышение данных границ в сторону ослабления. Это будет связано с постепенным наращиванием импортных потоков и ростом спроса на валюту со стороны импортеров», — заключила Хвойницкая.
В то же время аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов отметил, что в феврале рубль снижается к основным валютам на фоне сохраняющегося дисконта на российские энергоресурсы, который ведет к сокращению государственных доходов и росту бюджетного дефицита.
«Снизить волатильность валютного курса помогает увеличение с 7 февраля объемов продаж валюты со стороны Центробанка для Минфина в рамках бюджетного правила более чем в 2,7 раза — до 8,9 млрд рублей в день. Тем не менее рубль продолжает дешеветь — с учетом сегодняшней динамики курс доллара растет уже на протяжении седьмого торгового дня подряд», — уточнил он.
При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также отметил, что снижение доходной базы на фоне санкций и падения цен энергоносителей при резком росте издержек в силу геополитической необходимости приводит к скачкам курса и усилению волатильности.
Как напомнил Зельцер, 10 февраля состоится заседание в Центробанке. Эксперт ожидает сохранения ставки. По его словам, это является фактором в поддержку рубля.
«Закрытие недели будет показательным для валютного рынка. На стороне рубля будет играть бюджетное правило и вероятно уже скорое восстановление нефтегазовых котировок на биржах, а бюджет со временем адаптируется», — считает Зельцер.
Он также назвал ближайшей целью восстановление российской нацвалюты на уровне 72 рублей за $1,77 рубля за €1 и 10,5 за юань.
Ранее, 9 февраля, сообщалось, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 78 рублей, доллар достиг 72,8 рубля.