Геологи нашли новый слой мантии, связанный с землетрясениями Там своя астеносфера
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
52Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. Дальнейшие решения по добыче нефти будут приниматься с учетом складывающейся на рынке ситуации, добавил Новак.

Источник: AP 2022

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки», — передает пресс-служба правительства слова вице-премьера. По его мнению, это решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Новак назвал потолок цен «продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада». Он считает, что в будущем это ограничение может привести к дефициту нефти из-за снижения инвестиций в нефтяном секторе. Аналогичные последствия могут распространиться на другие сектора мировой экономики, добавил вице-премьер.

После слов Новака стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE пошла вверх. По состоянию на 11:50 мск, цена Brent растет на 1,62% до $85,87 за баррель.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не того мы хотели». Эксперт рассказал о будущем России
Бизнесмен пожаловался на помощь государства
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьэнергетикатопливо