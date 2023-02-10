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15:27 (мск), источник: RT на русском

Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 72—74 рублей на следующей неделе

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT спрогнозировала курс доллара на уровне 72—74 рублей на следующей неделе.

ЦБ: $ 72.8949   +1.32 € 78.3223   +1.49 ММВБ: $ 73.0425   +0.04 € 78.0425   -0.58
Источник: Reuters

По её словам, с начала февраля рубль довольно сильно подешевел по отношению к мировым резервным валютам: по отношению к доллару рубль упал на 3,3%, а к евро — на 1,1%.

«Курс рубля на следующей неделе может зависеть от принятого 10 февраля решения ЦБ по ключевой процентной ставке, а также от данных по инфляции потребительских цен за январь 2023 года. Также следует обратить внимание на динамику официальной недельной инфляции, которую публикует Росстат, а в конце января и первой декаде февраля инфляция вела себя очень нестабильно, то снижаясь за неделю, то подскакивая вверх неделей позже. Всё внимание финансовых рынков будет в первую очередь приковано к макроэкономической статистике по России», — объяснила Мильчакова.

Доллар от TradingView

По ей словам, также напряжённый геополитический фон «по-прежнему будет генерировать повышенную волатильность рубля».

«На следующей неделе ожидаем по курсу доллара — 72—74 рубля за доллар, по курсу евро — 77—80 рублей за евро», — считает аналитик.

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