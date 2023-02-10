Россия и Абхазия планируют открыть криптовалютный хаб. Что это будет

Обсуждение планов по открытию IT-кластера в Абхазии, по словам Александра Бражникова, состоится на форуме Global Abkhazia в мае 2023 года. Мероприятие курирует МИД республики. Предварительные планы руководство РАКИБ готово оговорить с первыми лицами Абхазии уже в марте.
«Мы готовы оказать помощь в написании законодательства и в подготовке их специалистов. Мы планируем, что до конца года этот хаб уже должен заработать», — подчеркнул он.
Предложение выделить землю под строительство IT-кластера поступило от Абхазии еще пять лет назад, объяснил Бражников. В числе прочего в республике планируют построить площадку для коммуникации, лаборатории, исследовательские центры и другие площадки. За образец авторы идеи взяли IT-парки в Китае.
«Это будет IT-кластер, в котором будут готовиться специалисты разных уровней, необязательно по крипте, но и люди инженерных специализаций, люди, которые разрабатывают различный софт — и в классической цифре и в криптоцифре. Если в Абхазии примут лояльное законодательство, то мы сможем запустить первую финансовую абхазско-российскую биржу, потом обменник, потом майнинговый пул и так далее», — объяснил Бражников.
Основное условие реализации проекта — разработка лояльного к новым технологиям законодательства. В Абхазии, по словам руководителя РАКИБ, это сделать значительно проще, чем в России.
Впоследствии аналогичный проект РАКИБ надеется запустить и в России, когда отечественные законодатели будут готовы принять соответсвующие поправки.