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06:56 (мск), источник: Московский комсомолец

РАСПП: Китай и другие страны Азии могут заместить 85% импорта стран Запада

Китай и страны Азии могут заместить 85% от импорта России, ранее поступавшего из Европы и США, сказал «Спутнику» председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Источник: РИА "Новости"

После начала СВО на Украине ряд стран Запада, Япония и другие страны ограничили импорт в Россию. ЕС ввел 9 пакетов ограничивающих санкций, Япония — 15 пакетов. 26 января США объявил о новых санкциях против российских юридических и физических лиц. На данный момент Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций — свыше 13,5 тысяч по данным портала Castellum.ai. До начала СВО было менее 3 тысяч.

Манкевич отметил, что КНР в течение 12 лет является основным торговым партнером РФ, а торговый оборот между РФ и КНР в 2022 году достиг рекордных $190 млрд.

«По оценкам торгово-экономического департамента РАСПП 85% из выпадающих объемов импорта из Европы и США может быть заменено поставками из Китая и других стран Азии», — сказал он.

По словам Манкевича, на Россию ориентирован в основном малый и средний бизнес Китая, и ряд из этих предприятий являются экспортерами на рынки Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки, предлагая продукцию, конкурентоспособную с западной.

«Ранее китайской стороне было сложнее выйти на российский рынок из-за присутствия на нем большого числа европейских игроков, которые имели большую известность», — сказал он.

По словам Манкевича, уход с российского рынка западных брендов открыл перед китайскими компаниями новые перспективы, и за последний год количество запросов от китайских партнеров о содействии в выходе на российский рынок существенно увеличилось.

Манкевич отметил, что для ввоза в Россию критически важных импортных товаров созданы все необходимые условия.

Так, освобождается от уплаты НДС ввоз оборудования, аналоги которого не производятся в России. Кроме того, освобождается от таможенных пошлин оборудование и сырье для использования при реализации инвестиционных проектов с минимальной стоимостью не менее $3,5 млн.

Он также указал, что при использовании свободных таможенных зон и свободных складов освобождается от таможенной пошлины и НДС оборудование, а также сырье и материалы, ввозимые для производства товаров.

«Таким образом, для замещения западного импорта Китаем и странами Азии созданы все условия. Думаю, в ближайшее время мы увидим значительные изменения в структуре торговли РФ», — сказал он.

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