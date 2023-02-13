Какой доход приносят банковские облигации

В последние две недели сразу несколько крупных банков провели размещение классических облигаций. В начале февраля по итогам трехдневного сбора заявок Сбербанк разместил двухлетние бумаги на 62 млрд руб. Купонная ставка составила 8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,99% годовых. На минувшей неделе Альфа-банк и РСХБ завершили размещение двухлетних бумаг на 10−15 млрд руб. с доходностью 9,52% годовых и 9,05% годовых соответственно.
Во всех случаях ставки по размещенным облигациям заметно превышали ставки по депозитам в этих же банках. Так, максимальная доходность двухлетнего депозита в Сбербанке составляет 7% годовых. Но даже такие условия будут в случае наличия у клиента годовой подписки «СберПрайм+» и открытия счета онлайн. Если же клиент придет в отделение, а также не будет обладателем подписки, ставка составит всего 4,75% годовых. В Альфа-банке клиент с пакетом пакетом услуг «Премиум» может рассчитывать на двухлетнем горизонте на ставку 8,4% годовых, без подписки ставка составит 7,85% годовых. В случае РСХБ доходность лучшего вклада почти на 2 п. п. пункта ниже доходности облигации.
Для покупки облигаций физическому лицу придется открыть брокерский счет, что можно сделать как в отделении, так и онлайн. После открытия счета потребуется еще пройти тест на знание продукта, и только после этого можно будет купить эти ценные бумаги на бирже либо в ходе первичного размещения, либо на вторичных торгах, где их также можно и реализовать. «При совершении сделок с облигациями удерживается комиссия, как правило небольшая, но все равно ее необходимо учитывать как дополнительные расходы», — отмечает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.
Вторичные торги облигациями делают этот финансовый инструмент более ликвидным, чем банковские депозиты.
В случае досрочного закрытия вклада инвестор обычно полностью теряет накопленные проценты, тогда как облигацию он может продать на бирже в любой торговый день (при наличии спроса), сохраняя накопленный купонный доход.
Но следует учитывать, что ликвидность есть не во всех выпусках и не все время обращения. Например, самыми ликвидными являются облигационные выпуски Сбербанка, с многими из которых нередко совершается 100−200 сделок за день. С облигациями других банков, как правило, количество сделок не превышает 100 штук в день.
Однако стоимость ценных бумаг подвержена рыночным колебаниям. Например, в случае появления негативной информации по деятельности кредитной организации (в частности, внезапного падения прибыли и получения убытков) или роста ключевой ставки ЦБ стоимость облигации будет снижаться. «Из-за неблагоприятной ситуации на рынке стоимость облигации может упасть ниже покупной, и, если срок владения облигацией небольшой, накопленный купон не покроет разницы, в итоге возникнет убыток, что невозможно в случае депозита», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Руслана Николенко, минимизировать риск можно путем диверсификации портфеля, покупая облигации различных банков, снизив вдобавок и риск ликвидности. К тому же все бумаги будут на одном счете, что удобнее нескольких депозитов в нескольких приложениях.
Рыночные колебания облигаций тем сильнее, чем больше срок до погашения облигации.
«Очень условно, но годовая бумага при росте процентных ставок на 1 п. п. потеряет в цене несколько процентных пунктов, а десятилетняя бумага — уже 10+ п. п. В то же время разница в доходности между, скажем, трехлетними и десятилетними облигациями может быть всего 3 п. п.», — отмечет Иван Манаенко.
Депозит обладает одним важным преимуществом в сравнении с облигацией того же банка — по нему государство гарантирует возвратность до 1,4 млн руб. в случае банкротства кредитной организации. «Если сумма к инвестированию больше, уже нужно выбирать несколько банков, что может увеличить временные и транзакционные издержки», — отмечает Евгений Воробьев. По банковским облигациям таких гарантий нет, и в случае проблем у заемщика владельцы таких бумаг будут третьими в очереди на выплаты, а значит, есть риск того, что они могут ничего не получить. «Если говорить о крупнейших банках, то наличие системы страхования вкладов вряд ли можно назвать сильным преимуществом для депозитов перед облигациями тех же банков с точки зрения рисков», — считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко.
Размер налоговой ставки по депозиту и облигации одинаков и составляет 13%, но разнится расчет налоговой базы. С 1 января 2023 года перестали действовать налоговые льготы, освобождавшие от налога на проценты по вкладам в российских банках, которые были получены в 2021 и 2022 годах. В итоге 13% НДФЛ будет взиматься с части процентного дохода, превышающего размер необлагаемого процентного дохода (НПД). НПД рассчитывается как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку ЦБ, действующую в первые числа месяца на протяжении всего года. В случае облигаций налоговому резиденту придется платить 13% как с купона, так и с положительной переоценки тела облигации, если таковая будет.
В случае депозита инвестору самому придется заплатить налог, после того как ФНС высчитает его размер. Налоги за прошедший год нужно будет заплатить до 1 декабря нового года. По облигациям налоговым агентом выступает брокер, который по итогам года или в случае вывода средств сам проведет расчет налогооблагаемой базы. «В последнее время ряд клиентов предпочитает, чтобы купоны, полученные от эмитентов, сразу перечислялись брокером на банковской счет клиента. В этом случае налог в размере 13% взимается сразу со всего полученного купона, а НКД, уплаченный при покупке, будет учитываться позже — либо при выводе остатков с брокерского счета, либо по итогам года. Это стоит учитывать, если вы покупаете бумагу накануне выплат очередного купона», — отмечает господин Манаенко.