Credit Suisse заморозил более $19 млрд российских активов

По данным СМИ, после начала специальной военной операции на Украине в Швейцарии официально заморозили 7,5 млрд франков. Из замороженных Credit Suisse средств около 4 млрд франков, как отмечается, принадлежит попавшим под санкции Швейцарии гражданам, а остальными 13,6 млрд франков владеют в том числе люди, против которых ввели ограничения другие государства. В эту сумму входят также заблокированные средства Центробанка РФ и государства.
Швейцария в рамках санкций также заморозила 15 объектов недвижимости. В целом стоимость российских активов в стране составляет 46,1 млрд франков.
В октябре прошлого года Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда власти одобрили включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц.
В конце сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Киеву. После этого в МИДе страны заявили, что сейчас у Швейцарии нет юридических оснований для перевода Украине замороженных российских активов.