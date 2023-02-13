Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания национальной орбитальной станции, поскольку идет ее эскизное проектирование. Результаты нужно будет согласовать, в том числе с правительственными структурами.
«Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд», — заявил Кожевников.
По словам главного конструктора РОС, к эскизному проектированию новой орбитальной станции привлечены около 30 предприятий. «Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100», — отметил он, добавив, что проектов такого масштаба и сложности в истории современной российской космонавтики еще не было.
В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В октябре вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.