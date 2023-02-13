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03:14 (мск), источник: ТАСС

Затраты на создание и эксплуатацию МКС превысили $150 млрд

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более $150 млрд потрачено на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников.

Источник: Reuters

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных суммах, которые потребуются для создания национальной орбитальной станции, поскольку идет ее эскизное проектирование. Результаты нужно будет согласовать, в том числе с правительственными структурами.

«Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд», — заявил Кожевников.

По словам главного конструктора РОС, к эскизному проектированию новой орбитальной станции привлечены около 30 предприятий. «Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100», — отметил он, добавив, что проектов такого масштаба и сложности в истории современной российской космонавтики еще не было.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В октябре вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

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