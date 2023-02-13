Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
6-10 февраля: главное за неделю
09:34 (мск), источник: ТАСС

Politico узнала, что войдет в новый пакет антироссийских санкций

В частности, могут быть введены ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Рестрикции распространятся на 130 физических и юридических лиц.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщила, что может войти в 10-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. По информации издания, сейчас постпреды государств ЕС информируют власти своих стран о предложениях Европейской комиссии, а в среду они обсудят новый пакет рестрикций.

За прошлый год Европейский союз ввел в действие девять пакетов санкций в отношении РФ.

  • Ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Названия других кредитных организаций, которым грозят санкции, издание не уточняет.
  • Рестрикции для 130 физических и юридических лиц.
  • Среди физлиц — российские высокопоставленные военные, чиновники новых территорий в составе РФ, журналисты, работающие на государственные СМИ, в частности, на телеканал RT.
  • Среди юрлиц — судоходная компания из ОАЭ, которую подозревают в обходе санкций против РФ. Также под санкции могут подпасть компании и отдельные люди в других странах, в частности, в Мали и Иране, которые якобы как-то связаны с военными действиями на стороне России или группой «Вагнер».
  • Запрет экспорта в РФ таких европейских товаров, как «грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы».
  • Отказ от импорта российского каучука и битума.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции