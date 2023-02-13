09:34 (мск), источник: ТАСС
Politico узнала, что войдет в новый пакет антироссийских санкций
В частности, могут быть введены ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Рестрикции распространятся на 130 физических и юридических лиц.
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БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщила, что может войти в 10-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. По информации издания, сейчас постпреды государств ЕС информируют власти своих стран о предложениях Европейской комиссии, а в среду они обсудят новый пакет рестрикций.
За прошлый год Европейский союз ввел в действие девять пакетов санкций в отношении РФ.