Инвесторы начали спасать сбережения: Чего бояться на рынках и как защитить деньги

Чего сейчас боятся инвесторы
На рынке золота сложилась уникальная ситуация. Закупки драгметалла со стороны мировых Центробанков составили 1136 тонн. Это рекордное значение с 1967 года. Годовой спрос со стороны государственных и розничных инвесторов увеличился на 18%, до 4741 тонны. Такие данные приводятся в обзоре Всемирного совета по золоту (WGC).
— Как это ни странно, золото начало рост вместе со снижением опасений глобальной рецессии. Оно хоть и является защитным активом, но в моменты спада в глобальной экономике также теряет в цене. А в моменты снижения опасений рецессии растёт, оправдывая свою роль антиинфляционного актива. Инфляция в США и ЕС замедлилась, но остаётся высокой, — рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
По его словам, опасаться стоит снижения потребления из-за попыток остудить глобальную экономику. Прогноз «хуже рынка» он даёт для бумаг в потребительском нецикличном и цикличном секторах, а также в телекоммуникационном. Прогноз «наравне с рынком» — в технологическом, финансовом, нефтегазовом, электроэнергетическом секторах, а также в секторе недвижимости.
— В целом ожидания мирового кризиса сейчас находятся на пике, а в такой ситуации инвесторы больше предпочитают реальные активы (золото), так как любые бумаги, включая валюты развитых стран, теряют свою ценность. Главные опасности и риски сейчас — это разрастание конфликта на Украине и глобальный кризис. Всё это грозит ростом нестабильности, падением уровня доходов граждан и экономик стран, в том числе США, Китая и Еврозоны, — объяснил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.
Евгений Миронюк рассказал, что подешевевший при замедлении инфляции доллар помогает расти товарным рынкам (в том числе драгоценных металлов, нефтегазовому, сельскохозяйственных товаров, металлов).
Предполагаемое завершение цикла роста ставок в крупнейших экономиках позитивно сказывается на котировках золота.
— На глобальном рынке акций наблюдается разворот к росту. Ситуация на рынке труда США стабильна, уровень безработицы остаётся низким, пик инфляционного давления, вероятно, позади, что позволяет говорить о действенности мер ФРС, мягко замедляющих экономику с целью борьбы с инфляцией. Но перспективны лишь отдельные секторы. Прогноз «лучше рынка» у секторов: здравоохранение, промышленность, базовые материалы (сырьё), — уточнил Евгений Миронюк.
Он считает, что среди корпоративных облигаций предпочтительны бумаги со средним и коротким сроком погашения.
В облигациях риски связаны с возможной недооценкой продолжительности периода высокой инфляции, что сделает реальную доходность (за вычетом инфляции) ниже.
Артём Деев предполагает, что имеющиеся свободные деньги лучше вкладывать в иностранные валюты, золотые и серебряные инвестиционные монеты и реальные активы (земля, производство).
— На фоне нестабильности мировой экономики и геополитического обострения стоит помнить, что российская валюта по-прежнему остаётся самым безопасным инструментом для хранения и приумножения средств. Токсичные валюты, включая доллары и евро, несут существенные риски оказаться без денег. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Даже на усилении проинфляционных рисков логично занять выжидательную позицию, поскольку внешние условия для российской экономики остаются негативными и в лучшую сторону не меняются, — такое мнение высказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
Он добавил, что рубль, конечно, сегодня чувствует себя неважно, но с ним надёжнее и безопаснее. Помимо депозитов в крупных банках для вложения сбережений можно рассмотреть акции российских первоклассных компаний с привлекательной дивидендной историей.
Владислав Антонов рассказал, что дивиденды в том же нефтегазовом секторе уверенно превышают 10%.
Сейчас российский фондовый рынок занижен по капитализации в два-три раза. В такой ситуации вход в него на низком уровне стоит иметь в виду при первых признаках геополитического потепления.
— Золотые инвестиционные монеты являются надёжным долгосрочным инвестиционным инструментом, до 5% инвестиционного портфеля стоит уделить им. Биткоин с начала года подорожал почти на 40%. При грамотной и взвешенной инвестиционной стратегии стоит инвестировать 3−5% из имеющихся свободных средств в криптовалюты при растущем тренде на крипторынке, — убеждён Владислав Антонов.
Впрочем, экономисты всегда предупреждают, что в высокорисковые активы вроде биткоина ни в коем случае не стоит вкладывать последние деньги. Эти инструменты подходят только тем людям, для которых потеря части сбережений некритична. В краткосрочной перспективе криптовалюты могут как резко взлетать в цене, так и стремительно падать.