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16:31 (мск), источник: Газета.Ру

Основные криптовалюты подешевели на 10% за неделю на фоне отсутствия положительных новостей

Ведущие криптовалюты за прошедшую неделю потеряли в цене от 5 до 10% на фоне отсутствия положительных новостей на рынке и ужесточения регулирования отрасли. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и данные криптовалютных площадок.

Источник: Reuters

По данным coinmarkecap.com, на прошлой неделе курс биткоина опускался до отметки $21,14 тыс., минимального значения с 29 января. Даже с учетом небольшой повышательной коррекции он остается на 5,5% ниже значения недельной давности. Котировки остальных валют — Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Solana — опустились на 5−10%. В целом они торгуются вблизи минимумов третьей декады января.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рынок криптовалют рос почти пять недель подряд. Поэтому нельзя было ожидать, что потенциал роста будет бесконечным. Кроме того, инвесторы стали фиксировать прибыль, что поспособствовало снижению биткоина. Кроме того, для роста рынка сейчас нет положительных предпосылок. Речь идет об ужесточении надзора за p2p-площадками для обмена криптовалютой, закрытии LocalBitcoins и прочих проблем.

Биткоин от TradingView

Аналитики посчитали, что проблемы в мировой экономике, которые накопились за прошлый год, до сих пор не решены. Все это ведет к тому, что курс биткоина не может долго удержаться на одном месте. В целом, в 2023 году, можно ожидать еще несколько всплесков до $27 тыс., после чего биткоин упадет ниже $20 тыс. При этом положительные сдвиги могут быть во втором полугодии, где курс биткоина может вырасти до $35 тыс.

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