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18:47 (мск), источник: Ведомости

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 79 ₽ впервые с 25 апреля 2022 г., следует из данных на сайте площадки.

ЦБ: $ 73.6307   +0.84 € 78.6710   +0.62 ММВБ: $ 73.8250   +0.43 € 79.0625   +0.62
Источник: Reuters

По данным на 18:04 мск, курс евро поднимался до 79,02 ₽ К 18:15 курс европейской валюты ускорил рост до 79,06 ₽ Курс доллара в это же время составлял 73,85 ₽

Как ранее рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты, в феврале курс рубля на фоне резкого увеличения продаж юаней по бюджетному правилу будет находиться в довольно широком диапазоне: от 65 до 76 ₽ за доллар.

Банк России в октябре прошлого года разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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