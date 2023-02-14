Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг

«Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов», — сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о поставках иранских автомобилей в РФ.
В прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком.
При этом посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости в феврале отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.