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08:52 (мск), источник: © РИА Новости

Поставки иранских автомобилей в Россию невозможны, сообщил Минпромторг

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны; соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: AP 2022

«Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов», — сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о поставках иранских автомобилей в РФ.

В прошлом году замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком.

При этом посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью РИА Новости в феврале отмечал, что иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а компания Saipa ведет переговоры о перспективах экспорта в РФ более 20 тысяч машин в год.

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